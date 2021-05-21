Украина

Футболист намерен остаться в Италии.

Полузащитник итальянского Сассуоло Мануэль Локателли откажет донецкому Шахтеру.

Как сообщает CalcioMercato, футболист не хочет выступать в Украине, несмотря на возможное назначение в Шахтер Роберто Де Дзерби.

Локателли хотел бы выступать в Италии и намерен согласиться на переход в туринский Ювентус, который предложил игроку контракт.

Сообщается также, что Шахтер готов был заплатить за Мануэля от 30 до 35 миллионов евро и предложить ему пятилетний контракт на три миллиона евро в сезон.

В 33 играх Серии А за Сассуоло Локателли сумел отметиться четырьмя голами и двумя голевыми передачами.

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