Футболист намерен остаться в Италии.
Мануэль Локателли, Getty Images
21 мая 2021, 18:59
Полузащитник итальянского Сассуоло Мануэль Локателли откажет донецкому Шахтеру.
Как сообщает CalcioMercato, футболист не хочет выступать в Украине, несмотря на возможное назначение в Шахтер Роберто Де Дзерби.
Локателли хотел бы выступать в Италии и намерен согласиться на переход в туринский Ювентус, который предложил игроку контракт.
Сообщается также, что Шахтер готов был заплатить за Мануэля от 30 до 35 миллионов евро и предложить ему пятилетний контракт на три миллиона евро в сезон.
В 33 играх Серии А за Сассуоло Локателли сумел отметиться четырьмя голами и двумя голевыми передачами.
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