ЧМ-2022. Отбор

Один из последних вызванных Андреем Шевченко футболистов прокомментировал первый день работы в национальной команде на текущих сборах.

Напомним, что ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко расширил обойму нашей национальной команды за счет приглашения для нападающего днепровского Днепра-1 Артема Довбика.

Для футболиста этот вызов стал уже не первым в карьере, а ранее его уже намеревался задействовать тренерский штаб "сине-желтых" перед отборочным циклом к чемпионату мира-2018. Однако, 23-летний форвард тогда так и не сумел дебютировать.

На сей раз, лучший бомбардир команды Игора Йовичевича в текущем сезоне (9 голов) намерен добиться выхода на поле в футболке главной команды страны, поэтому пресс-служба национальной команды решила взять у него интервью после первого дня тренировочных занятий во время текущего цикла подготовки.

"Чувствую себя отлично, — поделился своим состоянием после первого занятия под руководством Шевченко в 2021 году, — Наша команда сейчас хорошо играет, поэтому буду работать, тренироваться, отдаваться полностью, а там уже — решение полностью за главным тренером. Мое дело — отдавать всего себя на поле.

Конечно, главная цель нападающего — забивать голы. Поэтому я всегда нацелен на ворота. Гол не пахнет, правильно? Главное — оказаться в нужное время, в нужной точке", — подытожил свой короткий ответ нападающий.

В мартовской международной кампании сборную Украины ожидают три матча отбора на чемпионат мира-2022: в гостях у Франции, 24 марта, и две домашние игры — против Финляндии, 28 марта, и Казахстана, 31 марта.