ЧМ-2022. Отбор

Сборная Украины получила усиление состава после возвращения из Франции.

Сегодня, 25 марта, сборная Украины вернулась из Франции и провела первую тренировку в Киеве на стадионе имени Банникова в рамках подготовки к матчам отборочного цикла чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

К обойме Андрея Шевченко присоединился нападающий Днепра-1 Артем Довбик, который не смог отправиться во Францию из-за отсутствия нужных документов.

Завтра подопечные Шевченко начнут непосредственную подготовку к матчу против Финляндии. В течение дня футболисты будут на теоретических занятиях, а вечером будут нарабатывать предложенные тренерским штабом игровые схемы.

Также отмечается, что в тренировочном занятии принимали участие все 29 вызванных футболистов.

Напомним, матч Украина — Финляндия состоится 28 марта в Киеве. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.