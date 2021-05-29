Украина

Украинский форвард не пропустил ни одного поединка в прошедшем сезоне.

Львов на своем официальном сайте объявил имя лучшего футболиста по итогам минувшего сезона.

Им стал нападающий Назарий Ныч. Таким был выбор титульного спонсора "горожан" — Parimatch.

"В течение чемпионата Ныч оставался заряженным на победу, выходил на поле в каждом матче и забивал важные мячи, в том числе украинским грандам Динамо и Шахтеру", — объяснили свой выбор официальные представители Parimatch.

В прошедшем сезоне Ныч провел 26 поединков, в которых он забил четыре мяча. Он стал единственным игроков, который не пропустил ни одного матча в УПЛ и это достижение стало уникальным для чемпионата Украины.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.