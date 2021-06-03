Украина

Новый сезон чемпионата Украины начнется 25 июля.

Исполнительный комитет УАФ утвердил план календаря нового сезона украинской Премьер-лиги, сообщает официальный сайт УПЛ.

Базовая дата стартового тура чемпионата Украины — 25 июля, а также есть резервная дата — 20 июля.

До 2021 года команды УПЛ проведут 18 туров, последний из которых пройдет 11 декабря. Сезон-2020/21 должен завершиться 21 мая 2021 года.

Дата жеребьевки календаря будет определена в ближайшее время.

Напомним, в сезоне-2021/22 примут участие 16 клубов. Путевки в УПЛ уже завоевали ровненский Верес и одесский Черноморец, а обладатель третьей станет известен после двух последних туров Первой лиги Украины.

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