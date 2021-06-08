Италия

Португалец может в ближайшее время сменить клубную прописку.

Полузащитник Порту Сержиу Оливейра попал в сферу интересов итальянского клуба.

По информации в Twitter Николо Скиры, португальским хавбеком заинтересовалась Фиорентина.

Сообщается, что "фиалки" готовы заплатить за 29-летнего футболиста 16-17 миллионов евро, в то время как португальский клуб намерен выручить с продажи игрока 20 миллионов.

В минувшем сезоне Оливейра принял участие в 48 матчах за Порту, в которых отметился 20 голами и 7 результативными передачами.

Transfermarkt оценивает футболиста в 19 миллионов евро.