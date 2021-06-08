Испания

Итальянский хавбек может перебраться в "королевский" клуб.

Полузащитник Сассуоло Мануэль Локателли может перейти в Реал.

По информации источника, новый главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти обратился к руководству клуба с просьбой подписать 23-летнего итальянца.

Текущий контракт Локателли с Сассуоло рассчитан до лета 2023 года.

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 34 матче за клуб, в которых отметился 4 голами и 3 результативными передачами.

Ранее гендиректор Сассуоло сообщал, что решение по трансферу Локателли будет принято после Евро-2020.