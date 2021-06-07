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Наставник "сине-желтых" поделился своими мыслями после матча с Кипром.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу своих подопечных в заключительном товарищеском матче перед Евро-2020, в котором "сине-желтые" разгромили Кипр (4:0).

"Я доволен игрой. Думаю, что сегодня получилась свежая игра. Ребята уже получше начинают выглядеть. Мы убрали нагрузки, появилась свежесть, хорошие перемещения, очень хорошие осмысленные атаки были. Конечно, опять реализация...Надо будет это дожимать, потому что я думаю, на Евро столько моментов создавать мы не будем, поэтому должны реализацию все-таки повысить. А в целом я доволен.

Игра Яремчука и его реализация? Самое важное, что у него есть моменты. Я знаю его характер, он переживает, когда не забивает, поэтому мы дали ему возможность забить, партнеры по команде тоже это понимали, помогли. В целом, те ребята, которые вышли на замены, игру освежили. В принципе я пытался дать сегодня сыграть всем, и матч это позволял.

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Игра Забарного на позиции правого защитника? У нас есть еще несколько травмированных игроков, поэтому мне надо было понимать, какие могут быть опции на случай, не дай Бог, травм. Как мы можем перестроиться, кого можем поставить. Сегодня дали возможность Забарному сыграть на фланге. Он сыграл хорошо — по позиции, без брака, поэтому это будет одна из опций для нас на будущее.

Подготовка сборной на Евро-2020? Для меня сегодня самое главное было видеть сегодня движение, оно было неплохое. Видно, что ребята выходят из этой фазы. Завтра мы вылетаем в Румынию, там уже нагрузок практически не будет. Поработаем больше над стандартными положениями, над конструкцией к каждому матчу на подготовку и будем начинать", — сказал Шевченко в эфире ТК Футбол 1/2/3.

На Football.ua доступен видеообзор матча Украина — Кипр.