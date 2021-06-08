Украина

Защитник киевского Динамо доволен победой в последнем контрольном матче.

Защитник киевского Динамо и сборной Украины Илья Забарный прокомментировал победу над Кипром (4:0) в заключительном товарищеском матче накануне Евро-2020.

"Выиграли для болельщиков, тем более с таким счетом. Спокойно вели игру, максимально готовы к Евро.

Очень важно выигрывать. Это всегда дает на следующие игры только позитивные эмоции", — приводит слова Забарного ТК Футбол 1/2/3.

Ранее Football.ua оценил действия футболистов сборной Украины в спарринге с Кипром перед Евро-2020.

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