Украина

Защитник Динамо подвел итоги подготовки национальной команды к Евро-2020.

Защитник киевского Динамо и сборной Украины Александр Караваев прокомментировал победу над Кипром (4:0) в заключительном товарищеском матче перед чемпионатом Европы-2020.

"После матча с Бахрейном Андрей Шевченко настоятельно требовал, что нужен результат плюс качество игры. Когда мы побеждаем у нас идет эмоциональный всплеск и больше уверенности. С таким настроением хорошо подходить к первой официальной игре на Евро, это придаст нам больше позитивного момента и с хорошим настроением будем готовиться к Нидерландам.

Думаю, что мы уже подходим к своему максимуму, функционально готовы на 85-90 процентов и оставшаяся неделя будет как раз для того, чтобы втянуться в режим после нагрузок и на максимуме подойдем к официальным играм", — приводит слова Караева пресс-служба УАФ.

Напомним, на Евро-2020 сборная Украины стартует матчем против Нидерландов. Матч пройдет 13 июня в Амстердаме.

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