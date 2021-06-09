Украина

Football.ua анализирует, какую пользу товарищеские игры национальной сборной Украины принесли тренерскому штабу перед стартом Евро-2020.

Перед стартом Евро-2020 украинская сборная провела полноценный сбор в Харькове. Под это дело даже ускорили завершение чемпионата Украины. Помимо тренировок подопечные Андрея Шевченко провели три товарищеских встречи – против сборных Бахрейна, Северной Ирландии и Кипра.

В матчах со всеми командами Украина владела мячом львиную долю времени. В противостояниях с Кипром и Бахрейном цифра владения мячом даже перевалила за 70%. Северная Ирландия и Кипр были обыграны, а вот Бахрейн устоял, несмотря на обилие моментов у команды Шевченко.

Анализировать эти игры и пытаться выискивать какие-то тактические ухищрения тренерского штаба в этих поединках нет абсолютно никакого смысла. Во-первых, Украина играла под нагрузками и вовсе не готовилась к своим соперникам. Игры против этих сборных были частью подготовительного процесса к Евро-2020.

Во-вторых, все три сборные гораздо слабее Украины и по командным взаимодействиям, и по индивидуальным характеристикам игроков. Чуть выше о владении мячом мы вспоминали не просто так. В предстоящем матче против Нидерландов картина будет абсолютно другой, а потому эти товарищеские игры не были моделированием на Евро, а просто были игровой практикой, которая так нужна была футболистам, чтобы подойти к турниру в оптимальных игровых кондициях.

Но определенные выводы по этим играм сделать можно.

1. Основным голкипером будет Георгий Бущан

Когда Андрей Лунин остался вне заявки на Евро-2020, кандидатов на роль основного вратаря осталось трое: Анатолий Трубин, Андрей Пятов и Георгий Бущан. Каждый из них сыграл по одному матчу. Игру Андрея Пятова оценить сложно, ведь киприоты практически не тревожили нашего вратаря, а вот действия Георгия Бущана и Анатолия Трубина кардинально отличались. Один излучал уверенность и выручил команду в единственном опасном моменте у своих ворот, а второй излучал нервозность и привез пенальти в свои ворота, что по итогу стоило победы его команде.

Наверняка, тренерский штаб выбирал именно между Трубиным и Бущаном. Эти матчи внесли ясность в данном вопросе.

2. Александр Караваев – безальтернативный вариант на правом фланге обороны

В финальной заявке на Евро-2020 каким-то немыслимым образом оказался Александр Тымчик. Талантливый футболист киевского Динамо львиную часть сезона пропустил по причине травмы и только к концу весны сумел восстановиться. Это не испугало тренерский штаб, они сделали на него ставку и вызвали в расположение сборной. Но и тут у Тымчика начались проблемы со здоровьем и на матч с Кипром он даже не попал в заявку команды.

На позиции правого защитника в отсутствии Караваева и Тымчика попробовали Илью Забарного. Эксперимент, мягко говоря, оказался неудачным. Илья и близко не выполнял тех атакующих функций, которые обязан выполнять современный крайний защитник. Вот и получается, что Караваев остался единственным вариантом в позиции правого защитника.

3. Зубков будет основным на левом фланге полузащиты

После того как стало известно, что Евгений Коноплянка не поедет с командой на Евро-2020 одним из главных вопросов был: "Кто же будет основным левым полузащитником на Евро-2020?" Многие предрекали, что там будет действовать Виктор Цыганков, ведь родной правый фланг Виктора забронирован лидером сборной Андреем Ярмоленко. Кто-то предполагал, что позицию на левом фланге вполне может закрыть и Марлос.

Но товарищеские игры дали ясное понимание, что там с первых минут будет выходить именно Зубков, а вот уже во втором тайме Марлос или же Цыганков будут его менять. Своей работоспособностью и той пользой, которую Зубков принес команде в товарищеских играх, он практически не оставил выбора тренерскому штабу.

4. У Украины нет забивного форварда

Как бы все не хвалили и не превозносили Романа Яремчука, товарищеские игры показали, что форварду Гента необходимо создавать большое количество моментов, чтобы он смог забить. Получится ли создавать много моментов для Яремчука против тех же Нидерландов? Маловероятно. У Беседина с этим дела обстоят еще хуже, а Довбик – это лишь третий выбор на позиции нападающего.

Этот пункт весьма спорный и Роман Яремчук в состоянии доказать обратное, но предпосылок для этого, к сожалению, нет.

5. У нашей сборной хорошая глубина состава в полузащите

Многие эксперты сходятся во мнении, что такие игроки как Зинченко и Малиновский в нашей национальной команде незаменимы и по своему уровню находятся над остальными. И это действительно так. Тем не менее, в запасе есть Шапаренко и Судаков, которые своими появлениями на футбольном поле многое давали команде в товарищеских играх. Наверняка смогут дать необходимый импульс и на Евро в те 10-15 минут, которые им предоставит тренерский штаб.

В позиции опорного полузащитника чуть ли не самая большая конкуренция – Макаренко, Степаненко, Сидорчук. Каждый из этих футболистов вполне достойно может закрыть эту позицию. Но тут предпочтение, скорее всего, будет отдано Тарасу Степаненко, учитывая его опыт, и даже не взирая на его недавнюю травму.

6. Матвиенко – основной левый центральный защитник, но кто партнер?

В том, что Николай Матвиенко будет основным центральным защитником украинской сборной на Евро-2020 никаких сомнений нет, а вот кто будет рядом с ним? Вопрос достаточно дискуссионный. Есть подозрения, что и у тренерского штаба сборной Украины до сих пор могут идти дискуссии на этот счет. Это может быть партнер Матвиенко по клубу опытный Сергей Кривцов или же молодой динамовец, проведший потрясающий сезон, Илья Забарный.

Исходя из игрового времени Дениса Попова в товарищеских играх, то он на Евро-2020 отправится в качестве "зрителя" и только форс-мажорные обстоятельства могут помочь чемпиону мира U-20 получить свое игровое время на этом турнире.

В любом случае, времени до старта нашей команды на чемпионате Европы остается совсем немного. И уже совсем скоро мы получим ответы на столь интересующие нас вопросы.

Сергей Горбаченко, Football.ua