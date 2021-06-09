Украина

Главный тренер сборной Украины выделил нескольких футболистов.

13 июня сборная Украины проведет первый поединок на Евро-2020 — против Нидерландов.

"У нас прочный костяк: начиная от нашего капитана и вратаря Андрея Пятова и поднимаясь по каждой линии, у нас есть игроки, которые обладают определенным опытом и качествами. Однозначно я считаю, что Малиновский, Зинченко и Ярмоленко — это топ-игроки", — приводит слова Шевченко официальный сайт УЕФА.

"Малиновский выдал очень хороший сезон в Аталанте. Зинченко тоже провел великолепный сезон в Манчестер Сити, был близок к выигрышу Лиги чемпионов. Это, конечно, расширяет наши возможности. Но очень важно, чтобы эти игроки подошли к турниру в хорошем психологическом состоянии, впрочем, как и в физическом".

"Дополнительный год ожидания Евро дал нам возможность дополнительного поиска. Это достаточно большой срок: команда поменялась, добавились новые игроки. Конечно, мы очень ждали этот турнир. Ситуация с COVID-19 серьезно повлияла на весь мир, и очень хорошо, что было сделано все возможное, чтобы спорт не останавливался. Наверное, самый положительный момент заключается в том, что болельщики смогли увидеть продолжение соревнований, а УЕФА сумел завершить все запланированные турниры".

"Пускай для этого пришлось перенести ЕВРО на год (и это было верным решением), но наконец-то чемпионат состоится — и мы к нему готовы! Мы работаем над тем, чтобы новые ребята, которые влились в наш состав, как можно быстрее вписались в структуру команды и поняли принципы, по которым мы играем".

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Ранее Шевченко высказался о новой форме сборной Украины.