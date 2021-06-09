Украина

Тренер сборной Украины в очередной раз ответил на вопрос касательно новой формы национальной команды.

Недавно УАФ презентовала новую форму сборной Украины. Главным ее атрибутом стало очертание страны. Само собой, с Крымом, Донецком и Луганском.

Такое решение вызвало массу возмущений со стороны чиновников и депутатов России, которые оскорбились тем фактом, что на карте Украины присутствует Крым, хотя, например, ни одна из стран-участниц Евро-2020 не признала полуостров российским.

На сегодняшней пресс-конференции один из журналистов попросил главного тренера сборной Андрея Шевченко прокомментировать разногласия и возникшие вопросы касательно формы.

"Наверное, вы имеете какую-то неточную информацию, какие могут быть разногласия и вопросы? Эта форма одобрена УЕФА. Не вижу здесь никаких разногласий, как вы сказали", — отметил Шевченко.

Ранее форму сборной Украины прокомментировал президент страны Владимир Зеленский.