Украина

Президент УАФ высказался о запрете УЕФА лозунга "Героям слава" на новом комплекте формы "сине-желтых".

В УЕФА рассмотрели запрос Российского футбольного союза по поводу новой формы сборной Украины на Евро-2020 и обязал УАФ убрать слоган "Героям слава" на внутренней стороне футболки.

Тем не менее, слоган "Героям слава" вместо воротника будет размещен за картой Украины в центре образца единой Украины, о чем ранее сообщал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

"Я сразу сказал, что мы видим насколько для болельщика это важный вопрос, и в том числе болельщики поднимают вопрос, что если не будет урегулирован именно этот момент, то вплоть до снятия команды с чемпионата Евро-2020".

"Я думаю, надо разделять то, что мы должны были найти компромисс между решением УЕФА. Хотя мы несколько раз на этом настаивали, что за полгода согласовали все наши лозунги, все наши надписи. Они были согласованы по всем правилам УЕФА".

"Невозможно сказать, что мы сделали ошибку. Я уверен, что это наша тоже победа, первая победа. Итог сегодняшних переговоров с УЕФА, и они это подтвердили, что это теперь навсегда принимается как позиция Украины".

"Это уже наша эмблема, которая будет работать в будущем на века. Я уверен, что ради этого стоило начинать, для того, чтобы через много-много лет мы всегда гордились тем, что наши сборные, наши игроки, играют и чувствуют энергетику болельщиков нашей страны. Слава Украине! Героям слава!" — заявил Андрей Павелко в программе Великий футбол.

Напомним, cборная Украины стартует на Евро-2020 матчем против Нидерландов, который состоится в воскресенье, 13 июня, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.