Украина

Украинский хавбек высказался о предстоящем поединке против сборной Нидерландов на чемпионате Европы.

Национальная сборная Украины стартует в рамках группового этапа Евро-2020 поединком против команды Нидерландов, который состоится на Йохан Кройфф Арене в Амстердаме. Полузащитник "сине-желтых" Александр Зинченко поделился эмоциями от предстоящего противостояния.

"Выбрал бы сыграть на той позиции, на которой смог бы помочь команде, сыграть там, где видит главный тренер. Каждый футболист, который пребывает в сборной, должен помочь команде, чтобы добыть необходимый результат. Мы играем, не только за себя, но и за свою страну. Каждый игрок, даже который остается на скамейке запасных, должен помогать своей поддержкой и настроем".

"Наверное, после финала были самые сложные дни в моей карьере. С гордостью могу сказать, что мы провели достойный сезон. Сейчас тяжело говорить, ведь я хочу снова быть там, испытать те эмоции. Думаю, что это самое лучшее, что может произойти в жизни спортсмена".

"ЧМ и Евро — приравниваются к этому, ведь в один день ты будешь сидеть у телевизора и вспоминать, что был там. Насколько это здорово. С нетерпением жду завтрашней игры, хочу снова испытать те эмоции", — заявил Зинченко на предматчевой пресс-конференции.