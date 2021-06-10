Голкипер продолжит выступать за клуб.
Максим Бабийчук, ФК Верес
10 июня 2021, 09:29
Вратарь Вереса Максим Бабийчук продлил контракт с ровенским клубом.
Новое соглашение с 27-летним голкипером будет рассчитано до конца сезона 2021/22.
Бабийчук защищает цвета Вереса с 2018 года. За это время голкипер принял участие в 39 матчах, пропустив 35 голов. В нынешнем сезоне украинец пока не сыграл ни в одном официальном матче.
Напомним, что ровенский клуб за тур до завершения турнира гарантировал себе первое место в турнирной таблице.