Украина

Голкипер продолжит выступать за клуб.

Вратарь Вереса Максим Бабийчук продлил контракт с ровенским клубом.

Новое соглашение с 27-летним голкипером будет рассчитано до конца сезона 2021/22.

Бабийчук защищает цвета Вереса с 2018 года. За это время голкипер принял участие в 39 матчах, пропустив 35 голов. В нынешнем сезоне украинец пока не сыграл ни в одном официальном матче.

Напомним, что ровенский клуб за тур до завершения турнира гарантировал себе первое место в турнирной таблице.