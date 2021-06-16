Битва редакций

Редакции Football.ua, Isport.ua и Bigmir)net совместно с Parimatch начинают эпическую битву!

Не успели мы подвести итоги первого тура, как уже начинаем второй. По ходу долгожданного Евро-2020 редакция Football.ua при поддержке Parimatch будет соревноваться в прогнозировании различных спортивных событий мира с журналистами из Isport.ua и Bigmir)net. После первого тура захватывающей битвы мы ушли в небольшой плюс, а сейчас стремимся подняться на вершину турнирной таблицы.

Текущий банк: 5198,5 грн

Бельгию не остановить

Дания — Бельгия (17 июня)

Сборная Бельгии в первом туре легко расправилась с Россией и имеет все шансы гарантировать себе выход из группы уже во втором туре. Для этого нужно обыграть Данию, которая несколько подкошена случившимся с Кристианом Эриксеном. С другой стороны, датчане постараются добыть победу ради своего друга, да и отступать уже особо некуда, учитывая, что первый матч финнам был проигран.

Прогноз: Победа 2

Коэффициент: 2,07

Ставка: 100 грн

Чемпион мира вновь победит

Венгрия — Франция (19 июня)

Сборная Франции накануне добыла победу над сборной Германии в напряженном матче и теперь попытается укрепить свои позиции в группе. Венгрия — не самый сложный соперник, если взглянуть на квартет в целом. Португалии пришлось помучаться, чтобы все-таки взломать владения соперника, но затем все пошло как по маслу. Верим, что французы смогут победить минимум в два мяча.

Прогноз: Ф2 (-1,5)

Коэффициент: 1,94

Сумма: 150 грн

Результативные Нидерланды и героические финны

Нидерланды — Австрия (17 июня)

Сборная Нидерландов в первом туре отметилась тремя забитыми голами, как и Австрия. При этом, обе команды пропустили. Понимаете на что мы намекаем? Конечно, все идет к еще одному результативному матчу. Смело берем тотал больше 2,5 голов в наш небольшой экспресс. Нидерланды явно вновь предложат открытый футбол, а Австрии придется как-то к нему адаптироваться.

Прогноз: ТБ2,5

Коэффициент: 1,76

Финляндия — Россия (16 июня)

Сборная Финляндии в очень напряженном матче против Дании добыла минимальную победу. Там было и происшествие с Эриксеном, и незабитый датчанами пенальти, но финны героически выстояли и постараются вновь добыть положительный результат. Ставить на их победу было бы опрометчиво, но фора +1,5 выглядит очень привлекательно. Сборная Финляндии слишком боевая, чтобы проигрывать данному сопернику в два мяча.

Прогноз: Ф1 (+1,5)

Коэффициент: 1,44

Общий коэффициент : 2,53

Ставка: 100 грн

Итог

Во втором туре нашего с Parimatch проекта мы сделали три ставки — два ординара и один небольшой экспресс. Надеемся, что в этот раз мы сможем обойти наших коллег. Не дремлют и конкуренты. Интересно, что же там выбрали Isport.ua и Bigmir)net?!