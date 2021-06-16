Украина

Украинский функционер рассказал о новом наставнике клуба.

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин поделился мыслями о приходе в клуб Роберто Де Дзерби.

"С момента нашего первого разговора с Роберто прошло около двух месяцев, но мы уже тогда поднимали вопрос о необходимости усиления. Как клуб мы знали, где у нас тонкие места, и делились своими идеями с Де Дзерби. Тогда еще не было уверенности, что Роберто встанет у руля Шахтера, но, повторюсь, мы видели тонкие места и искали варианты для усиления.

Потому, когда состоялось подписание контракта, в вопросе трансферов придерживались той линии, которую уже обсудили совместно. Каких-либо дополнительных требований, например, приобретение игрока сборной Италии Мануэля Локателли, тренер не выдвигал. Мы обсуждали тему трансферов игроков из Сассуоло, но пока не хочу раскрывать все карты".

Также функционер рассказал, чьей инициативой было приглашение итальянского специалиста в донецкий клуб

"Нужно понимать, что в Шахтере все решения принимаются системно. Есть позиция Дарио Срны – директора по футболу, есть мнение департамента скаутинга. Они независимо друг от друга проводили анализ, который потом попал ко мне. Мы обсуждали многие моменты. После достижения консенсуса предложение оказалось на столе у президента. Кандидатура Де Дзерби устроила всех.

Контракт Де Дзерби рассчитан на два года. Это стандартное соглашение для клубов Европы. Никаких особых условий и исключительных требований, но, конечно, есть опция прекращения сотрудничества как со стороны клуба, так и тренера", – сказал Палкин.

Ранее Василий Войтюк рассказал, как донецкий Шахтер представил главного тренера Роберто Де Дзерби украинским журналистам.