Украина

Функционер рассказал о возрождении клуба.

Президент харьковского Металлиста с 2005 по 2012 года и инициатор возрождения клуба Александр Ярославский заявил, что с зарплатами и бюджетом в клубе не будет проблем.

"У нас был огромный опыт 2005-2013 годов. Как только все услышали, что бренд вернулся, что мы его с Игорем Александровичем, с городом, вернули, что Металлист будет играть, у нас очереди стали. Потому что все знают: там, где Металлист — там порядок. Где Металлист — платится все в срок.

Вы же никогда не слышали во времена того Металлиста, что были задолженности по зарплатам или задолженности кому-то. Я, уходя, рассчитался абсолютно со всеми. Последний миллион долларов заплатил Папе Гуйе, я должен был ему подъемные за новый контракт.

То есть я, когда уходил, ни одной гривны, ни одного доллара долгов не было. Поэтому поверьте, для нас здесь нового ничего нет. Все возвращается старое, но только во 100 раз лучшей форме", — сказал Ярославский.

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