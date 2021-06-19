Украина

Функционер рассказал о трансферном векторе команды.

Президент харьковского Металлиста с 2005 по 2012 года и инициатор возрождения клуба рассказал о трансферной политике клуба, который в следующем сезоне выступит в Первой лиге.

"Новички едут. Я думаю, в течение 10 дней мы начнем представлять. Там серьезная добавка идет к составу. Там и латиноамериканцы, и украинцы. Обязательно мы всех представим.

Я уже говорил, что если мы занимаемся баскетболом, то нам надо покупать игроков из Америки, а если футболом — то нужно делать приобретения в Южной Америке. Конечно, это Бразилия и Аргентина, если говорить о легионерах. Но основной упор мы делаем на академию".

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"В свое время, когда я построил академию — она дала первые плоды, то есть хороших футболистов. Все эти футболисты оказались в Шахтере и Динамо. Это Судаков, Мудрык и так далее... Поэтому основной упор мы делаем на своих, харьковских детей, для которых мы создадим идеальные условия.

Мы хотим всю инфраструктуру вернуть в то состояние, в котором она была в 2012 году, и даже лучше. С учетом новых технологий мы надеемся что-то улучшить", — рассказал Ярославский сайту Металлиста.

Напомним, Металлист уже объявил об аренде защитника Атлетико Минейро.