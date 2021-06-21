Украина

У игрока сборной Латвии оставался еще год контракта с украинским клубом.

Заря на своем официальном сайте объявила о расторжении контракта с полузащитником Андрейсом Цыганиксом.

Соглашение с 24-летним латвийцем было расторгнуто по обоюдному согласию.

Цыганикс перебрался в луганский клуб в январе 2020 года. За это время он провел за луганчан 29 поединков, в которых отметился одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Заря подписала контракт с защитником Максимом Имерековым, а также арендовала двух полузащитников.