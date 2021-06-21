Луганская команда отправится на зарубежный сбор 24 июня.
ФК Заря
21 июня 2021, 20:31
Заря на своем официальном сайте объявила, что 24 июня луганская команда отправится на зарубежный учебно-тренировочный сбор в Турцию, который продлится до 14 июля.
На этом сборе команда Виктора Скрипника проведет пять контрольных поединков, при этом дважды соперником луганчан будет сербский Пролетер.
Расписание спаррингов Зари в Турции:
27 июня — Ботев (Болгария)
27 июня — Пролетер (Сербия)
1 июля — Металоглобус (Румыния)
8 июля — Пролетер (Сербия)
13 июля — Аланияспор (Турция)
Напомним, по итогам минувшего сезона Заря финишировала на третьем месте в УПЛ и обеспечила себе место в квалификации Лиги Европы.
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