Украина

Луганская команда отправится на зарубежный сбор 24 июня.

Заря на своем официальном сайте объявила, что 24 июня луганская команда отправится на зарубежный учебно-тренировочный сбор в Турцию, который продлится до 14 июля.

На этом сборе команда Виктора Скрипника проведет пять контрольных поединков, при этом дважды соперником луганчан будет сербский Пролетер.

Расписание спаррингов Зари в Турции:

27 июня — Ботев (Болгария)

27 июня — Пролетер (Сербия)

1 июля — Металоглобус (Румыния)

8 июля — Пролетер (Сербия)

13 июля — Аланияспор (Турция)

Напомним, по итогам минувшего сезона Заря финишировала на третьем месте в УПЛ и обеспечила себе место в квалификации Лиги Европы.

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