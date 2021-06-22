Украина

Последний новичок "горняков" Марлон уже работает вместе с командой.

Футболисты донецкого Шахтера уже прилетели в Зальцбург, добрались до Хольвегена и разместились в отеле. Об этом сообщает пресс-служба "горняков".

Вечером игроки вице-чемпиона Украины под руководством Роберто Де Дзерби провели первую тренировку в рамках учебно-тренировочного сбора. Игроки разделились на две группы и поработали по полтора часа, отрабатывая разные тактические упражнения.

Также отмечается, что вместе со всеми работал и последний новичок "горняков" Марлон, вместе с которым тренировались и двое других приобретений Шахтера в летнее трансферное окно — Педриньо и Лассина Траоре.

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