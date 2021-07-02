Украина

Президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что украинскому форварду необходимо сконцентрироваться на лечении.

В четвертьфинальном поединке Евро-2020 сборную Украины ожидает противостояние с национальной командой Англии.

Украинский нападающий Артем Беседин, получивший серьезную травму в прошлом матче со Швецией и выбывший на полгода, планировал поддержать "желто-синих" на Уэмбли, но врачи запретили футболисту это делать.

"Врачи сборной и Динамо не разрешают сейчас вылет Беседина к команде. Мы ему такую возможность дали, чтобы он поехал вместе с женой в Рим и поддерживал на трибуне нашу сборную. К сожалению, врач Динамо и врач сборной запретили такой перелет".

"Сейчас Артем будет проходить реабилитацию, будет лечиться. Желаем как можно скорее вернуться на поле. Он нам очень и очень нужен, нашей сборной, болельщикам. Верим, что Беседин как можно скорее вернется в футбол и будет радовать нас своей игрой", — заявил президент УАФ Андрей Павелко в программе Футбол NEWS.

Напомним, матч Украина — Англия состоится в субботу, 3 июля, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.