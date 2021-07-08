Украинец в очередной раз сменил клуб.
Валерий Бондаренко (слева), ФК Ворскла
08 июля 2021, 15:58
Защитник донецкого Шахтера Валерий Бондаренко стал игроком Ворсклы.
Полтавский клуб арендовал украинца на предстоящий сезон.
Бондаренко выступает за Шахтер с 2019 года. За это время он сыграл за "горняков" линь один поединок.
В двух минувших сезонах футболист защищал цвета Виктории Гимарайнш и Александрии. За последнюю Бондаренко отыграл 18 матчей в рамках УПЛ, в которых отметился тремя голами.
Напомним, что в мае 2021 года Александрию покинули восемь ключевых футболистов.
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