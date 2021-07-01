Украина

Форвард находится на просмотре в команде Мирчи Луческу.

Динамо играет с Базелем с товарищеском поединке на сборах в Швейцарии (2:1 к 37 минуте).

Счет в матче на 23 минуте открыл нападающий команды киевлян Денис Антюх.

Отметим, что 23-летний форвард Колоса находится на просмотре у "бело-синих".

В зимнее трансферное окно Динамо уже хотело арендовать Антюха, но тогда руководство ковалевского клуба не отпустило футболиста в Киев.

В минувшем сезоне Антюх провел за Колос 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола.