Украина

Известный в прошлом голкипер будет передавать свой опыт более молодым коллегам.

Тренерский штаб ФК Львов пополнил Тарас Чопик, который будет исполнять обязанности ассистента главного тренера и отвечать ла подготовку вратарей — сообщил официальный сайт львовян.

За свою игровую карьеру 49-летний специалист выступал за Карпаты Львов, Газовик Комарно, Полиграфтехнику, Анжи, Ниву Винница, Александрию, Днепр Черкассы и Симург.

В качестве тренера вратарей работал в Симурге, а также с юношеской командой Вереса. Последним местом работы Чопика был белорусский Нафтан.

Также произошло пополнение в медицинской бригаде клуба: ее пополнил реабилитолог Артур Погорелый.