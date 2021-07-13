Украина

Победу команде Виктора Скрипника принесли забитые мячи в исполнении Виталия Вернидуба и Артема Громова.

В заключительном товарищеском матче в рамках учебно-тренировочного сбора луганская Заря вырвала победу над турецким Аланияспором со счетом 2:1.

Турецкая команда открыла счет на 35-й минуте поединка, когда отметился Караджа. В середине второго тайма результативным ударом отличился Виталий Вернидуб. На последних секундах встречи голом отметился Артем Громов.

Напомним, в первом туре УПЛ Заря сыграет против Александрии. Игра состоится 25 июля.

Заря - Аланияспор 2:1

Голы: Вернидуб, 72, Громов, 90 – Караджа, 35.

Заря: Шевченко, Сайядманеш (Громов, 60), Булеца (Овусу, 75), Цвек (Назарина, 60), Фаворов (Руфати, 60), Имереков, Кабаев, Кочергин, Шахаб (Кристиан, 60), Вернидуб, Емец (Жуниньо, 60).

Аланияспор (стартовый состав): Марафона, Бекироглу, Бингол, Давидсон, Кютлу, Аксой, Гюнеш, Кандеяс, Караджа, Милунович, Хуанфран.