Представляем вашему вниманию видео лучших моментов товарищеского поединка.
ФК Аланияспор
14 июля 2021, 11:40
В своем последнем матче на учебно-тренировочном сборе луганская Заря одержала минимальную победу над турецким Аланияспором со счетом 2:1.
Победу команде Виктора Скрипника принесли забитые мячи в исполнении Виталия Вернидуба и Артема Громова.
Видео голов и обзор матча:
Заря - Аланияспор 2:1
Голы: Вернидуб, 72, Громов, 90 – Караджа, 35.
Заря: Шевченко, Сайядманеш (Громов, 60), Булеца (Овусу, 75), Цвек (Назарина, 60), Фаворов (Руфати, 60), Имереков, Кабаев, Кочергин, Шахаб (Кристиан, 60), Вернидуб, Емец (Жуниньо, 60).
Аланияспор (стартовый состав): Марафона, Бекироглу, Бингол, Давидсон, Кютлу, Аксой, Гюнеш, Кандеяс, Караджа, Милунович, Хуанфран.