Андрей Панькив освободил занимаемую должность во львовском клубе УПЛ.
Андрей Панькив, ФК Львов
12 июля 2021, 15:40
Львов на своем официальном сайте объявил об уходе из клуба вице-президента Андрея Панькива.
Ранее Панькив работал во львовском клубе УПЛ в качестве генерального директора, после чего стал исполнять обязанности вице-президента.
Оба стороны приняли решение не продолжать совместное путешествие, но поблагодарили за минувшее сотрудничество.
"Я благодарен Львову и руководству клуба за тот кредит доверия, который был мне предоставлен. За плечами множество реализованных проектов и я уверен, что впереди у команды большое будущее. Спасибо всем за годы, проведенные вместе!", — сказал Панькив.
Напомним, по итогам минувшего сезона Львов набрал 29 очков и занял девятое место в турнирной таблице УПЛ.
Ранее генеральный директор Львова рассказал о том, как проходит подготовка клуба к новому сезону.
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