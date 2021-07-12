Украина

Андрей Панькив освободил занимаемую должность во львовском клубе УПЛ.

Львов на своем официальном сайте объявил об уходе из клуба вице-президента Андрея Панькива.

Ранее Панькив работал во львовском клубе УПЛ в качестве генерального директора, после чего стал исполнять обязанности вице-президента.

Оба стороны приняли решение не продолжать совместное путешествие, но поблагодарили за минувшее сотрудничество.

"Я благодарен Львову и руководству клуба за тот кредит доверия, который был мне предоставлен. За плечами множество реализованных проектов и я уверен, что впереди у команды большое будущее. Спасибо всем за годы, проведенные вместе!", — сказал Панькив.

Напомним, по итогам минувшего сезона Львов набрал 29 очков и занял девятое место в турнирной таблице УПЛ.

Ранее генеральный директор Львова рассказал о том, как проходит подготовка клуба к новому сезону.

Регистрируйтесь на турнире Football.ua по FIFA 21 и выигрывайте крутые призы.