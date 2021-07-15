Предлагаем вашему вниманию стартовый состав киевской команды.
Денис Гармаш, ФК Динамо Киев
15 июля 2021, 17:38
Киевское Динамо продолжает подготовку к следующему сезону и в рамках товарищеского матча встретится с французским Эвианом.
Мирча Луческу доверил место в стартовом составе некоторым молодым исполнителям, в том числе Владиславу Дубинчаку, Андрею Коробенко, Богдану Ледневу и Владиславу Ванату.
Динамо: Бойко, Тымчик, Кендзера, Шабанов, Дубинчак, Коробенко, Гармаш, Леднев, Бенито, Де Пена и Ванат.
Матч пройдет сегодня, 15 июля, а стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.
На Football.ua будет доступна видео онлайн-трансляция матча Динамо — Эвиан.