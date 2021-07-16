Украина

Вашему вниманию лучшие моменты контрольного поединка.

В рамках товарищеского поединка львовский Рух одержал минимальную победу над Прикарпатьем со счетом 2:1.

Победу команде Ивана Федика принесли забитые мячи в исполнении Фабрицио Альваренги и Василия Рунича. У команды из Первой лиги единственным голом отметился Ростислав Волошинович.

Видео голов и обзор матча:

Прикарпатье — Рух 1:2

Голы: Волошинович, 22 — Альваренга, 44, Рунич, 65.

Рух: Панькив, Альваренга, Слюбик (Холод, 46), Сыч, Мысык, Варфоломеев, Карабин (Роман, 85), Сапуга, Роман (Квасница, 71), Рунич, Кондраков.

Удаление: Карабин, 85 (второе предупреждение).