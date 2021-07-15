Первый вернулся в Бенфику, второй стал свободным агентом.
Давид Зец, фото ФК Рух
15 июля 2021, 16:42
Львовский Рух на своем официальном сайте объявил об уходе двух защитников Давида Зеца и Эрика Глихи.
Зец возвращается в состав португальской Бенфики после годичной аренды, а Глиха получил статус свободного агента.
В прошедшем сезоне Зец провел девять матчей, а на счету Глиха десять проведенных встреч.
Ранее сообщалось, что Рух отправил четырех футболистов в аренду.
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