Украина

Хавбек "горняков" рассказал о своих целях на предстоящий сезон.

Полузащитник донецкого Шахтера Майкон прокомментировал подготовку "горняков" к предстоящему сезону, а также рассказал о своих целях.

"Думаю, самые главные матчи, которые запомнились — это матчи Лиги чемпионов, титулы, победы против Динамо, особенные дни, уроки, которые мы извлекли, благодаря некоторым матчам. Думаю, все это останется в голове. Нужно двигаться вперед и становиться еще лучше.

Конечно, помогаю новичкам, как и все бразильские ребята стараются помочь им лучшим образом. Показать какие-то интересные места в Киеве, чтобы они быстрее адаптировались. Думаю, это им помогает. Конечно, они отлично интегрировались в команду. Это сильные игроки. Мы прекрасно знаем их квалификацию. Они будут нужны нам все.

Думаю, Роберто Де Дзерби очень хорошо удается имплементировать в наш стиль игры свою идею. Переживаем хорошие моменты. Чувствуем себя уверенно, чтобы поскорее начать чемпионат, сезон. Думаю, вместе проведем хороший год и сможем выиграть титулы, которые Шахтер заслуживает.

Думаю, все цели, как и у каждого другого игрока – играть максимальное число матчей, выигрывать как можно больше титулов, постараться помогать команде лучшим образом, быть продуктивным в поле, вне его пределов быть как можно лучшим человеком. Самое главное – выиграть титулы", — приводит слова Майкона официальный сайт "горняков".

Ранее сообщалось, что Шахтер представил новую форму на сезон-2021/22.