Украина

Семеро игроков вышли из отпуска после Евро-2020 и сегодня приехали в Швейцарию.

Сегодня в расположение киевского Динамо прибыли игроки сборной Украины, которые выступали за национальную команду на Евро-2020. Об этом сообщает пресс-служба "бело-синих".

В заявке сборной на Евро-2020 было десять игроков киевского клуба и семеро из них находились в отпуске после турнира и лишь сегодня присоединились к команде на сборах в Швейцарии.

Таким образом, к подготовке к новому сезону приступили вратарь Георгий Бущан, защитники Илья Забарный, Александр Караваев, Виталий Миколенко, полузащитники Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко и Виктор Цыганков.

Защитники Денис Попов и Александр Тымчик присоединились к Динамо до старта второго сбора, как и Томаш Кендзера, пропустивший первый сбор, получив отдых после Евро-2020.

Нападающий Артем Беседин получил серьезную травму в матче 1/8 финала Евро-2020 и его восстановление займет около шести месяцев.

Напомним, сегодня Динамо провело очередной контрольный матч, в котором команда Мирчи Луческу уверенно обыграла французский Эвиан.