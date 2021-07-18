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В материале для проекта Лучшие в истории мы говорим о двух легендарных тренерах киевского Динамо. Выбрать одного очень сложно.
Для проекта были выбраны десять величайших клубов, а именно Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Реал, Барселона, Ювентус, Интер, Милан, Бавария.... и Шахтер с Динамо. Не удивляйтесь — украинские клубы попали в этот список, чтобы вам было интереснее.
Виктор Маслов
Виктор Маслов родился еще в 1910 году, во времена Российской империи, в Москве. В бытность игрока наибольшее число матчей провел за московское Торпедо. Там же и начал свою тренерскую карьеру в возрасте 32 лет. Маслов несколько раз возглавлял Торпедо, но лучший сезон выдал в 1960 году — выиграл чемпионат. В 1964 году он возглавил киевское Динамо.
Первые действия нового тренера в Киев — он расстался с несколькими лидерами той команды. Динамо покинули голкипер Олег Макаров, полузащитник Юрий Войнов, защитники Владимир Ерохин и Анатолий Сучков. Также клуб покинул Валентин Трояновский. У того были проблемы с режимом. Маслов объяснял свои решение “сменой тактического рисунка” команды. Также перечисленные футболисты не тянули в плане физики, а это Маслов ставил во главу угла. Ну и самое интересное, клуб покинули Валерий Лобановский и Олег Базилевич. Позже Лобановский признал, что был неправ. И он точно так же поступил бы будь у него такой футболист. Маслов разругался с нападающим после ничьи с Шинником и усадил того на лавку. Лобановский понял, что его время в Динамо прошло. Что послужило причиной конфликта? Новаторство Маслова! Давайте об этом поподробнее.
На чемпионате мира 1958 года сборная Бразилия выдала схему 4-2-4. При потере мяча один из атакующих игроков опускался к паре опорных полузащитников. Маслов усовершенствовал эту систему и заставил обоих крайних нападающих опускаться назад. Таким образом, впервые в истории команда играла по схеме 4-4-2. В 1966 году Англия в формации 4-4-2 выиграет чемпионат мира, но Маслов уже как два года играл в подобной манере. Лобановский как раз и не принимал этих идей тренера.
“Маслов морщился, когда мы с Базилевичем, получая мячи на флангах, как и прежде демонстрировали технику на месте, технику обводки по своим “желобкам”. Он хотел – и требовал от всех без исключения игроков – значительного расширения диапазона действий, неутомимых маневров в атаке по всему ее фронту, заставлял освобождать фланговые зоны для внезапных подключений по ним полузащитников и даже защитников, неукоснительно претворял в жизнь один из основополагающих своих тактических принципов – постоянное создание численного большинства во всех фазах игры, боролся всеми методами против передержек мяча, красивостей ради красивостей, громко клял тех, кто ожидал пас, стоя на месте”, — писал он в книге “Бесконечный матч”.
Известный британский эксперт, который специализируется на эволюции футбольной тактики, Джонатан Уилсон утверждает, что именно Маслов совершил революцию и отказался от персональной опеки.
“Больше всего инноваций в футболе состоялось в начале 60-х. До этого футбол был намного медленнее, игрок спокойно владел мячом, находясь под меньшим давлением. Одним из ведущих пионеров, которые начали проводить изменения в этом направлении, был Виктор Маслов — великий тренер киевского Динамо. Его команды стали играть более плотно. Также он совершил переход от персональной к зонной защите”, — пишет он.
Сам же Маслов говорил, что “персоналка” унижает достоинство футболистов. Также Уилсон писал, что Маслов был одним из первых тренеров, кто пытался научить свою команду прессинговать. В его принципах было, что к двойке нападающих поднимаются и четверка полузащитников. Также вся команда опускается в оборону. По этому, он делал огромный акцент на физической подготовке. Мунтян вспоминает, что именно Маслов первый в Динамо, а не Лобановский, сделал акцент на физике.
Маслов в первом же сезоне в Динамо выиграл Кубок СССР. Потом было три чемпионства подряд. Такое никому не удавалось, даже Лобановскому. В 1970 году случилась трагедия. Команда неожиданно опустилась на седьмое место. Руководители Динамо решили уволить Маслова во время выезда команды в Москву на игру с ЦСКА. Андрей Биба вспомнил подробности увольнения “Деда”, как Маслова называли в команде.
“Динамо поехало в Москву, на игру с ЦСКА. Неожиданно вместе с командой в гостинице "Россия" объявился представитель украинского спорткомитета Мизяк, который к футболу не имел ни малейшего отношения, а отвечал в своем ведомстве за зимние виды спорта. Именно этому человеку наши трусливые футбольные вожди и поручили объявить Маслову, что в его услугах Киев больше не нуждается. Когда Маслов вернулся из гостиничного номера Мизяка в свой номер, на нем лица не было: “Андрей, — попросил он меня, — сходи в буфет и возьми пару бутылок коньяка. Обмоем мое увольнение”. Помолчал и горько добавил: “Спасибо, что хоть дома, в Москве, сказали, а не где-нибудь на станции Раздельная”. Как играли на следующий день — не помню. Уезжаем в аэропорт — а он остается. В глазах у Деда — такая тоска! И слезы, которых никто никогда прежде не видел… В Киев он позже, когда немного отболело, все же наведался: сдать дела и вернуть ключи от служебной квартиры…” — вспоминал Биба.
Маслов проработал в Киеве семь лет.
Валерий Лобановский
Лобановский трижды приходил в Динамо и создал три легендарных команды. Давайте вспомним о трофеях и достижениях в каждый период.
1. Годы: 1973-1982. Достижения: Кубок Кубков (1975), Суперкубок УЕФА (1975), 1�/4 Кубка чемпионов (1976, 1982), полуфинал Кубка чемпионов (1977), 5 побед в чемпионате СССР и три Кубка.
Лобановский вместе с Олегом Базилевичем впервые приходят в Динамо. Да, это был именно тандем. Базилевич разработал научный центр, придуманны совершенно новые системы тренировок. "Недостаточно регулярных изнурительных тренировок, а нужен современный научный подход к мониторингу физиологии игроков, оценки их психологического состояния", — такой был слоган тех лет работы тандема Лобановский-Базилевич.
В 1975 году команда взобралась на вершину — победа в Кубке Кубков, а затем и в Суперкубке. После была Олимпиада в Монреале в 1976 года, где сборную СССР представляли преимущественно игроки Динамо. Тогда все ожидали от той команды победы, а вышло "всего лишь" бронза. Эмоционально выгоревшие и уставшие от тяжелых тренировок лидеры Динамо взбунтовались. Та команда, где играли Блохин, Буряк, Колотов, Мунтян, поставили ультиматум руководству: "либо они, либо мы". Лобановского и Базилевич временно отстранили, а "звездная команда" попала 1:3 Днепру. Базилевич вспоминал, что тот матч смотрели вместе с Лобановским по телевизору. Вскоре Олега Петровича попросили на выход.
В 1982 году Лобановского назначают вновь на пост тренера сборной. Главная цель — успех на Евро-1984. Тем временем Динамо возглавляет Юрий Морозов.
2. Годы: 1984-1990. Достижения: Кубок Кубков (1986), Суперкубок (1986), полуфинал Кубка чемпионов (1987), три победы в чемпионате СССР, а также три Кубка.
Лобановский не сумел вывести сборную СССР на Евро-1984, проиграв в последнем туре португальцам, и вернулся в Динамо. Команда под руководством Юрия Морозова тогда опустилась на седьмое место в чемпионате. В первый сезон после прихода Лобановского Динамо и вовсе опустилось на 10-ю строчку. Ходили слухи, что руководители клуба уже после первого сезона стали подыскивать замену тренеру. Но все-таки решили оставить Лобановского.
"Сезон 1984 года киевское Динамо закончило, заняв десятое место, и я был близок к тому, чтобы на себе испытать последствия обычных в таких ситуациях оргвыводов. Во всяком случае, я знал, что за моей спиной шли переговоры с кандидатами на пост старшего тренера. Но руководители, ответственные за состояние футбольных дел, сумели разобраться в реальных и объективных условиях, сложившихся в то время в меняющей состав команде, и прислушались к мнению коллектива, выразившего пожелание продолжать работу с прежним тренером", — писал Лобановский.
Тренер вспоминает, что после "крайне неудачного" сезона у него состоялся разговор с футболистами, перед которым он серьезно нервничал, как перед сверхважной игрой. Суть разговора сводилась к тому, мол верят ли футболисты в его игровые принципы и хотят ли они продолжать работать под его началом. "Ребята сказали, что о расставании не может быть и речи. Нам предстояло создавать практически новую команду и вместе бороться за самые высокие результаты", — далее вспоминал Лобановский.
Перед новым сезоном в клубе появился молодой нападающий, одессит, Игорь Беланов. Это, к слову, был единственный трансфер Динамо в межсезонье. На первые роли в команде выходили Олег Кузнецов, Василий Рац, Павел Яковенко, Иван Яремчук. Лобановский признается, что с этим составом он понимал, что можно делать "великие дела". Что подразумевается под "великими делами" Лобановского? Новые трофеи, безусловно.
В 1985 году Динамо выигрывает чемпионат СССР и берет Кубок. На следующий сезон к второму подряд чемпионству команда Лобановского добавляет еще и победу в Кубке Кубков, а Игорь Беланов выигрывает Золотой мяч. Правда, в следующем сезоне Динамо опустилось на шестое место во внутреннем чемпионате. Команду покинул Олег Блохин. Однако киевляне дошли и до полуфинала Лиги чемпионов, где дважды проиграли Порту. Следующего чемпионства пришлось ждать до 1990 года. Тогда был и последний сезон Лобановского в его втором приходе в Динамо. После 1990 он уедет в ОАЕ.
3. Годы: 1996-2002. Достижения: Пять побед подряд в чемпионате Украины. Три победы в Кубке страны. 1/4 финала Лиги чемпионов (1997/98), полуфинал Лиги чемпионов (1998/99).
В третий раз Лобановский вернулся в Динамо уже во времена независимости. Он вспоминал, что Григорий Суркис предлагал ему вновь возглавить Динамо несколько раз. В итоге, осенью 1996 года он таки согласился, а с 1-го января 1997 года уже официально сменил Йожефа Сабо на посту главного тренера и приступил к своим обязанностям. В той команде уже были молодые Андрей Шевченко, Сергей Ребров, Валентин Белькевич, Александр Шовковский, Александр Хацкевич. Плюс уже набравшиеся опыта ребята — Александр Головко, Олег Лужный.
В чемпионате Украины у Киева конкурентов не было. Команда и при Сабо становилась чемпионом, а с приходом Лобановского это даже не обсуждалось. Все внимание было приковано к Лиге чемпионов. В третий приход в Динамо легендарному тренеру так и не удалось выиграть этот турнир. Его команда вновь доходила до четвертьфинала, и даже выходила в полуфинал, но эта стадия вновь оказалась потолком для той команды. Она уперлась в него головой. Уже пересматривая матчи с Баварией в полуфинале ЛЧ сезона 1998/99 Андрей Шевченко вспоминал, что то Динамо было готово побеждать в Лиге чемпионов, но немного не хватило.
"Конечно, когда ты доходишь до полуфинала Лиги чемпионов, показывая при этом хороший футбол, но не выходишь в финал, — это тяжелый момент в твоей жизни. Я думаю, что нам в тот момент не хватало опыта. Всё остальное у нас было — молодость, желание, отличная команда, а такого важного компонента как опыт, в тот день у нас оказалось недостаточно. Немножечко не хватило опыта, чтобы пройти Баварию. В киевском матче с этой командой у нас были прекрасные шансы побеждать — мы неоднократно вели в счете, причем в два мяча", — вспоминал он.
7 мая 2002 Динамо играло в Запорожье с местным Металлургом. Лобановскому на тренерской скамье в один момент стало плохо. Матч остановили, его увезли в больницу. Инсульт. Через шесть дней, 13 мая в 20:45, он скончался. В том сезоне Шахтер догнал Динамо и до последних туров шел с киевлянами в ровную. За два тура до конца сезона Динамо оступилось и впервые отдало чемпионство Шахтеру.
На наш взгляд лучший тренер Динамо всех времен — Валерий Лобановский.