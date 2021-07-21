Украина

Боурама Фомба подписал двухлетний контракт с украинским клубом.

Александрия на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с центральным защитником Боурама Фомба.

Соглашение с 22-летним малийцем рассчитано на два года.

До переезда в Украину Фомба выступал за румынские клубы Киндия, Чахлэул и Политехника Яссы.

В минувшем сезоне Боурама провел 18 поединков в составе Киндии, в которых результативными действиями не отмечался, но получил одну красную карточку.

Напомним, в первом туре чемпионата Украины Александрия сыграет против Зари. Игра состоится 25 июля.

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