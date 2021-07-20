Украина

Владимир Одарюк подписал контракт с Александрией.

Нападающий Владимир Одарюк на один год связал свою судьбу с Александрией — сообщил официальный сайт клуба.

Владимир является воспитанником Ворсклы, в составе которой он дебютировал на профессиональном уровне в 2015 году. Также Одарюк выступал в составе Горняка-Спорт и Николаева.

Ранее Александрия подписала аргентинского нападающего Клаудио Спинелли.