Украина 20 июля 2021, 14:35 Одарюк усилил атакующую мощь Александрии Владимир Одарюк подписал контракт с Александрией. Владимир Одарюк, фото ФК Александрия 20 июля 2021, 14:35 Нападающий Владимир Одарюк на один год связал свою судьбу с Александрией — сообщил официальный сайт клуба. Владимир является воспитанником Ворсклы, в составе которой он дебютировал на профессиональном уровне в 2015 году. Также Одарюк выступал в составе Горняка-Спорт и Николаева. Ранее Александрия подписала аргентинского нападающего Клаудио Спинелли. Люди Владимир Одарюк Команды Александрия Источники ФК Александрия Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте