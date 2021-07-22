Украина

Главный тренер Ингульца рассказал о подготовке к старту нового сезона.

Сергей Лавриненко считает, что Ингулец успешно провел предсезонную подготовку и надеется на успешный старт.

"Готовимся к первой игре чемпионата против Шахтера, – сообщил пресс-службе клуба главный тренер. – Соперник ставит перед собой амбициозные цели, хорошо поработал на трансферном рынке, потратив на новых игроков порядка 40 миллионов, поэтому ожидаем интересной игры".

"Мы хорошо поработали на сборах в Болгарии, хорошо подготовились, поэтому постараемся заставить Шахтер понервничать".

"Условия на сборах были хорошими, соперники подобраны достойные, поэтому мы провели пять качественных спаррингов с представителями высших дивизионов Болгарии, Румынии, Северной Македонии".

"Очень доволен всеми новичками команды. Ребята показали себя с хорошей стороны, быстро влились в коллектив и теперь складывается впечатление, что они играют у нас на протяжении долгого времени".

"Несмотря на то, что команда достаточно сбалансированная, мы продолжаем работать на трансферном рынке. Думаю, что до закрытия трансферного окна мы сможем подписать одного, двух, а то и трех футболистов для большей конкуренции на каждом участке поля".

Матч Шахтер — Ингулец состоится субботу, 24 июля. Начало в 19:30.