Генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин прокомментировал достигнутую договоренность с Интернасьоналем о переходе бразильца Винисиуса Тобиаса, который присоединится к "горнякам" в феврале следующего года.

"Мы уже давно работаем по этому футболисту: начали фактически еще когда ему было 16 лет, в прошлом году. Вели переговоры, но тогда не смогли договориться. Это продолжалось где-то полгода.

Сейчас мы достигли договоренности с Интернасьоналем, что в феврале 2022 года Винисиус перейдет к нам. Мы на него очень рассчитываем и в него верим, думаем, что в будущем он станет игроком первой команды сборной Бразилии. Очень талантливый парень, сильно подкованный технически.

Мы играем в атакующий футбол, Винисиус хорошо вписывается в нашу схему. Говоря футбольным языком, он рожден именно для такой команды, как наша, которая проповедует атакующий футбол. Думаю, он будет в ней очень серьезно прогрессировать и расти", — приводит слова Палкина официальный сайт Шахтера.