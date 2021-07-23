Украина

Андрей Павелко провел встречу с вице-президентом Всемирной организации пляжного футбола Габино Реналесом.

Президент УАФ Андрей Павелко провел рабочую встречу с вице-президентом Всемирной организации пляжного футбола (BSWW) Габино Реналесом. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Глава УАФ сообщил, что было принято решение создать рабочую группу, которая изучит детали представления будущей заявки от Украины в ФИФА на проведение чемпионата мира по пляжному футболу.

Павелко поблагодарил BSWW за сотрудничество и выразил надежду, что Всемирная организация по пляжному футболу будет сопровождать украинскую заявку и поможет в ее продвижении в ФИФА.

Также президент УАФ рассказал о некоторых деталях будущей заявки от Украины. Основным местом проведения матчей мундиаля будет Одесса.

В свою очередь Киев, Днепр и Ивано-Франковск, которые уже имеют определенную инфраструктуру для пляжного футбола, будут запасными локациями и местом расположения тренировочных баз команд. Во всех выше указанных городах планируется усовершенствование материальной базы, чтобы обеспечить проведение турнира такого уровня.

Напомним, сегодня сборная Украины по пляжному футболу стартует на дружеском международном турнире — Кубок Независимости.