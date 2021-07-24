Украина

Полузащитник Динамо прокомментировал спарринг против представителя Бундеслиги.

Виталий Буяльский положительно оценил контрольный матч против Униона и в целом предсезонные сборы Динамо.

"Я считаю, что мы провели хороший матч, контролировали игру, имели хорошие моменты как в первом, так и во втором тайме, – цитирует полузащитника официальный сайт Динамо. – Главный тренер после финального свистка сказал нам, что доволен игрой, похвалил".

"Честно говоря, не особо интересовался соперником, больше был сосредоточен на подготовке к сезону. В Германии жесткий чемпионат, наверное, Унион привык так играть".

"Мы договаривались, как будем действовать в тех или иных ситуациях, и вышло как раз так, как говорили с тем же Вербичем. Беньямин, кстати, чувствует себя неплохо, хотя плечо побаливает".

"Мы сыграли на сборах с представителями чемпионатов Франции, Испании, Германии — эти спарринги были похожи на еврокубки, к тому же Ницца, Атлетик и Унион действовали в разном стиле. То, что отменили спарринг с Вльярреалом, возможно, к лучшему. Будет больше времени на восстановление и и отработку своих комбинаций перед стартом сезона".

Динамо дебютирует во втором туре матчем против Вереса 1 августа, а перенесенный матч против Миная проведет 11 августа.