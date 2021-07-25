Украина

Полузащитник Руха рассказал, с каким настроением команда подходит к старту сезона.

Валерий Федорчук считает, что уровень УПЛ вырос, и даже новички Премьер-лиги ни в чем не уступают старожилам.

"Даже не верится, что чемпионат начинается, – цитирует полузащитника официальный сайт Руха. – Сборы были непростыми, так что все уже соскучились по официальным играм".

"Настраиваемся на первого соперника со всей серьезностью и в боевом настроении. Не смотрим на то, что Металлист 1925 — новичок чемпионата, уважаем соперника. Однако играть будем только на победу".

"В УПЛ теперь 16 клубов. Считаю, что это только на пользу. Все команды приблизительно равны, нас ждет интересный и непредсказуемый сезон".

Матч 1-го тура УПЛ

состоится в воскресенье, 25 июля. Начало в 17:00.