Украина

Целью меморандума является углубление сотрудничества между сторонами и полное содействие в борьбе с договорными матчами.

Украинской ассоциацией футбола был подписан меморандум с Федерацией футбола Молдовы об обеспечении честности игры, борьбу с договорными матчами и незаконным беттингом. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Целью меморандума является углубление сотрудничества между сторонами и полное содействие в борьбе с договорными матчами. Стороны обязались установить прямую и регулярную коммуникацию между ответственными лицами, помогать друг другу в разработке необходимых правовых положений, делиться опытом, создать совместную группу экспертов и обсудить использование новых инструментов для борьбы с незаконными матчами.

Меморандум подписали президент УАФ, член Исполкома УЕФА Андрей Павелко и глава Федерации футбола Молдовы Леонид Олейниченко.

Напомним, УАФ остается в авангарде национальных ассоциаций Европы в борьбе с договорными матчами.