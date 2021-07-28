Украина

Футболист оценил матч первого тура УПЛ.

Полузащитник донецкого Шахтера Алан Патрик прокомментировал победу в первом туре УПЛ над Ингульцом (2:1).

"Очень счастлив, что помог команде и забил гол. Первый матч очень важен – важно начинать побеждать. Это была наша цель.

Нам удалось провести отличную игру, несмотря на то что в конце было чуть больше прессинга, давления. Пропустили мяч, но, думаю, хорошо контролировали игру.

Не хватило пространства впереди, в атаке – мы могли забить больше. Но победа важна, и мы будем продолжать усердно работать", — сказал Патрик.

Отметим, что во втором туре Премьер-лиги донецкий Шахтер сыграет против Львова. Матч состоится 30 июля.

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