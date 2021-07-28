Футболист оценил матч первого тура УПЛ.
АЛАН ПАТРИК, ФК ШАХТЕР ДОНЕЦК
28 июля 2021, 12:28
Полузащитник донецкого Шахтера Алан Патрик прокомментировал победу в первом туре УПЛ над Ингульцом (2:1).
"Очень счастлив, что помог команде и забил гол. Первый матч очень важен – важно начинать побеждать. Это была наша цель.
Нам удалось провести отличную игру, несмотря на то что в конце было чуть больше прессинга, давления. Пропустили мяч, но, думаю, хорошо контролировали игру.
Не хватило пространства впереди, в атаке – мы могли забить больше. Но победа важна, и мы будем продолжать усердно работать", — сказал Патрик.
Отметим, что во втором туре Премьер-лиги донецкий Шахтер сыграет против Львова. Матч состоится 30 июля.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.