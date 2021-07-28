Украина

Защитник "горняков" поделился своими мыслями после победы над Ингульцем в первом туре УПЛ.

Защитник донецкого Шахтера Виктор Корниенко прокомментировал победу своей команды в матче первого тура УПЛ против Ингульца (2:1).

"Было важно начать с победы, это самое главное. Эмоции классные: мы очень соскучились по игре, плюс наконец-то на стадион пришли болельщики. Победили, все нормально.

После матча разговаривал с ребятами из Ингульца, и они признались, что пребывали в небольшом шоке от нашей игры. Будем стараться в каждом поединке выполнять такие действия, контролировать и быстро перемещать мяч, а самое главное – побеждать.



Предстоящий матч со Львовом? У нас серьезная подготовка и максимальный настрой. Будем подходить так к каждому матчу, чтобы побеждать", — приводит слова Корниенко официальный сайт "горняков".

Раннее Football.ua подвел итоги стартового тура УПЛ.