Украина

Полузащитник вице-чемпиона Украины занимался по индивидуальной программе.

Шахтер продолжает подготовку к поединку второго тура УПЛ против ФК Львов — сообщает официальный сайт "горняков".

Вне общей группы в процессе подготовки находился полузащитник Георгий Судаков, занимавшийся по индивидуальной программе. Однако к поединку он должен вернуться в общую группу.

В четверг, 29 июля, после утренней тренировки команда Роберто Де Дзерби вылетит во Львов.

Матч ФК Львов — Шахтер состоится в пятницу, 30 июля. Начало в 19:00.