Полузащитник вице-чемпиона Украины занимался по индивидуальной программе.
Фото ФК Шахтер
29 июля 2021, 10:40
Шахтер продолжает подготовку к поединку второго тура УПЛ против ФК Львов — сообщает официальный сайт "горняков".
Вне общей группы в процессе подготовки находился полузащитник Георгий Судаков, занимавшийся по индивидуальной программе. Однако к поединку он должен вернуться в общую группу.
В четверг, 29 июля, после утренней тренировки команда Роберто Де Дзерби вылетит во Львов.
Матч ФК Львов — Шахтер состоится в пятницу, 30 июля. Начало в 19:00.