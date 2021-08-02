Украина

Украинский вингер забил в ворота Вереса свой 75-й гол в футболке киевлян.

Киевское Динамо в матче второго тура УПЛ уверенно разгромило Верес со счетом 4:0 и последний мяч "бело-синих" был забит вингером Виктором Цыганковым.

Для 23-летнего украинца этот гол стал 75-м в футболке киевского клуба (61 гол в матчах УПЛ, 4 в Кубке Украины и 10 в еврокубках).

Таким образом, Цыганков на четыре мяча приблизился к Виктору Леоненко, а следующим на очереди будет Артем Милевский, на счету которого 87 голов.

В настоящее время Цыганков занимает восьмое место в списке лучших бомбардиров Динамо, а возглавляет этот список — Сергей Ребров, на счету которого 163 забитых мяча.

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