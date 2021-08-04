Турецкий клуб готов отдать за форварда сборной Украины пять миллионов евро.
Артем Довбик, СК Днепр-1
04 августа 2021, 23:45
Нападающий Днепра-1 Артем Довбик может продолжить свою карьеру в чемпионате Турции, сообщает Karadeniz Gazete.
По информации источника, в услугах 24-летнего украинца по-прежнему заинтересован Трабзонспор, руководство которого готово увеличить свое предложение с 3-4 миллионов евро до 4,5-5 млн евро.
Также отмечается, что конкуренцию турецкому клубу в борьбе за форварда сборной Украины составляют донецкий Шахтер и Андерлехт.
В нынешнем сезоне Довбик провел два поединка в УПЛ, в которых отметился двумя забитыми голами.
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