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Защитник "бело-синих" поделился своими эмоциями после спарринга с Фенербахче.

Защитник киевского Динамо Илья Забарный прокомментировал ничейный результат в товарищеском матче против турецкого Фенербахче (1:1) в Стамбуле.

"Фенербахче — хорошая и организованная команда. Считаю, это был хороший матч — как для нас, так и для них перед стартом сезона. Мы же почувствовали ритм Лиги чемпионов. Поэтому важно было сыграть этот спарринг. Думаю, все довольны игрой. Конечно, не обошлось без нюансов, но будем работать над ошибками. Но в плане динамики все удалось.

Игра в первом тайме? Это футбол, ты можешь как реализовать свои моменты, так и загубить их. Соперник может хоть десять возможностей создать, а мы забьем с одного — и выиграем. Это значит, что у нас реализация была сегодня немного лучше, и где-то нам повезло, в отличие от соперника. Забили, открыли счет — это положительный момент. Но не удержали минимальное преимущество, поэтому будем дальше работать.

Класс футболистов Фенербахче? У них в составе опытные игроки, которые поиграли на высоком уровне, сыгранные между собой. Если сравнивать, то Фенербахче схож с Зарей и близок к Шахтеру — хорошо контролируют мяч и выходят из-под прессинга.

Физическая форма? В принципе, мы уже все готовы играть по 90 минут. У нас был непродолжительный отпуск, поэтому не успели потерять кондиции. Трех-четырех тренировочных дней хватило, чтобы восстановить форму, и сейчас все настроены только на победы.

Предстоящий матч с Зарей? Заря — это принципиальный соперник, поэтому едем в Зпорожье только за победой", — приводит слова Забарного пресс-служба Динамо.

Видеообзор матча Фенербахче — Динамо можно посмотреть на Football.ua.